إصابة إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في القدس الشرقية

أصيب مستوطنان إسرائيليان، السبت، في إطلاق نار قرب مستوطنة في حي سلوان بالقدس الشرقية، بحسب إعلام عبري رسمي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن إطلاق نار وقع قرب مستوطنة "مدينة داوود" في حي سلوان بالبلدة القديمة من مدينة القدس صباح السبت.

وأضافت الهيئة: "أصيب شخص بجروح خطيرة (23 عاماً) وشخص آخر بجروح تتراوح بين المتوسطة والخطيرة (59 عاماً)، مع إصابات بأعيرة نارية في الجزء العلوي من الجسم"، مشيرة إلى أنه تم إخلاء المصابيْن إلى مستشفى "شعاري تسيديك" بالقدس.

وبحسب المصدر ذاته، تم تحييد منفذ الهجوم، من قبل مدني مسلح تصادف تواجده في المكان، دون توضيح تفاصيل أكثر حوله.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، رفع حالة التأهب في البلاد إلى أعلى مستوى، غداة مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقدس الشرقية المحتلة، فيما اعتقلت 42 فلسطينياً من أقاربه وأصدقائه خلال الساعات الأخيرة الماضية.

ومساء الجمعة، قتل 8 أشخاص من بينهم منفذ العملية وأصيب 6 آخرون على الأقل في إطلاق نار أمام كنيس يهودي، في مستوطنة "النبي يعقوب" قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها، شمالي القدس.

ووقعت العملية غداة مقتل 9 فلسطينيين في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي، الخميس، بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.