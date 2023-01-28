قتل 8 أشخاص في إطلاق النار أمام كنيس يهودي في مستوطنة "النبي يعقوب" شمالي مدينة القدس، بينهم المنفذ وأصيب 6 آخرين على الأقل، فيما تبنت "كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" منفذ عملية القدس.

وقال متحدث الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، إن "8 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون، في عملية نفذها فلسطيني في مستوطنة النبي يعقوب شمالي مدينة القدس".

وأشار جندلمان عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن الشرطة "قتلت المنفذ، وضبطت المسدس".

وكانت قناة "كان" الرسمية قالت في وقت سابق إن "هناك 17 شخصا أصيبوا في عملية إطلاق النار، توفي 5 منهم، بالإضافة إلى المنفذ"، مشيرة أن "هناك مصابين في حالة خطرة جدا".

ولفتت إلى أن "عملية إطلاق النار وقعت أمام كنيس يهودي في المستوطنة الإسرائيلية".

وقالت القناة، إن "الشرطة الإسرائيلية تقوم بعملية بحث مكثفة عن منفذين آخرين محتملين ضالعين في تنفيذ عملية إطلاق النار".

وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي في تصريح لقناة "كان"، إن "هذا هجوم خطير ومعقد وهناك عدد كبير من القتلى".

وتابع: "نجري حالياً عمليات بحث في المنطقة لاحتمال وجود المزيد من الأشخاص المتورطين في الهجوم والذين يتجولون بحرية، تم تحييد المنفذ من قبل ضابط شرطة ومتطوع في الشرطة الإسرائيلية وهم منعوا هجوماً أكبر".

كتائب شهداء الأقصى تتبنى

وفي وقت لاحق الجمعة، تبنت "كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" منفذ عملية القدس، وقالت إنه "خيري علقم" ويبلغ 21 عاماً.

وقالت عبر حسابها على تويتر: "تزف كتائب شهداء الأقصى الاستشهادي المنغمس خيري علقم (21 عاماٍ) من حي الطور في القدس المحتلة".

وأضافت أن علقم "ارتقى بعد أن زلزل أمن كيان بني صهيون المزعوم، وجندل بمسدسه أكثر من سبعة قتلى وكشف هشاشة منظومتهم الأمنية والعسكرية".

وأردفت أن "العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم العدو الصهيوني، بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها جريمة مخيم جنين (الخميس)، وجاءت لتؤكد صوابية خيار المقاومة المسلحة".

وفور توارد الأنباء عن الهجوم خرج عشرات الفلسطينيين في مسيرات عفوية جابت شوارع وطرقات محافظات قطاع غزة احتفالا به.

وأطلق مسلحون فلسطينيون النار في الهواء بشكل كثيف، إضافة إلى إطلاق الألعاب النارية في السماء، فيما وزع آخرون الحلوى وصدحت التكبيرات في المساجد.

وجاء هجوم مستوطنة "النبي يعقوب" بعد يوم من عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة العربية أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة آخرين وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.

وتقع مستوطنة "النبي يعقوب" قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها، شمالي المدينة.

والخميس، قتل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين، 9 منهم داخل مخيم جنين، في عملية تعد وفق مراقبين، الأكبر من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.

وتشكلت "كتائب شهداء الأقصى" عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية بداية عام 2000، على يد قادة ونشطاء في حركة "فتح" التي يتزعمها حالياً الرئيس محمود عباس.

وفي 2005، أعلن الرئيس عباس حل "شهداء الأقصى" وبدء فتح مسار سياسي مع إسرائيل، لكن مسلحي الكتائب يظهرون بسلاحهم في مختلف المناسبات دون أن تتبناهم حركة فتح رسمياً.