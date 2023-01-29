إغلاق الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات التشريعية بتونس

أغلقت في تونس مكاتب الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة عند تمام السادسة بالتوقيت المحلي (17.00 ت.غ)

ووفق مراسل وكالة الأناضول، بدأت مكاتب الاقتراع فارغة من الناخبين في تمام الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي ( 17.00 تغ).

وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، تسجيل نسبة مشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة قدرت بـ7.73 بالمئة، قبل 3 ساعات من غلق مراكز الاقتراع، بينما بلغت نسبة المشاركة في الدور الأول 11.22 بالمئة.

وقال بوعسكر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إنه "حتى الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي (14.00 تغ) توجّه إلى صناديق الاقتراع 606 آلاف و731 ناخبا في 131 دائرة انتخابية".

وأوضح أن "النسبة المسجلة قبل 3 ساعات من غلق مراكز الاقتراع هي 7.73 بالمئة"، نافياً أن "يكون تم التضييق على الصحفيين والمراقبين خلال العملية الانتخابية".

وفي صباح الأحد، انطلق في تونس الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة في ظل أزمة سياسية واقتصادية، منذ أن بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في أجلٍ أقصاه 1 فبراير/ شباط المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 مارس/ آذار القادم.

وأفرز الدور الأول، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسم 23 مقعدا بالبرلمان (20 رجلا و3 نساء) من 154 مقعدا في ظل غياب مترشحين في 7 دوائر انتخابية بالخارج يُتوقّع إجراء انتخابات جزئية فيها لاحقا لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان.