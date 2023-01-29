جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل مواطناً سورياً ويصيب آخر في الجولان

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مواطناً سورياً، وأصاب آخر بجروح وصفت بالخطيرة، لدى اقترابهما من السياج الحدودي.

وقال جيش الاحتلال، في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "رصدت استطلاعاتنا صباح اليوم مسلحيْن اجتازا خط الحدود من الأراضي السورية نحو الأراضي الاسرائيلية واقتربا من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان".

وأضاف: "تم استدعاء قوة عسكرية إلى المكان والتي باشرت من جانبها بتطبيق أنظمة توقيف المشتبه فيهما وتم رصد إصابة".

وتابع "قدمت القوة العلاج الطبي الأولى للمصاب في المكان ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

من جانبها، قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار على مسلحيْن سوريين اقتربا من الحدود في جنوب هضبة الجولان، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة".

وأضافت القناة: "لم يعبر المشتبه بهما السياج ولم يدخلا الأراضي الإسرائيلية"، فيما لم يصدر على الفور تعليق من جانب النظام السوري.

وكانت إسرائيل احتلت الجولان في عام 1967 وأعلنت عن ضمها في 1981، قبل أن تعترف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهذا الضم في 2019، بخلاف الموقف الدولي الذي يعتبر الجولان محتلة.