فلسطين تدين "العقوبات الإسرائيلية الجماعية" ضد المقدسيين

أدانت فلسطين، الأحد، "العقوبات الجماعية" التي أقرتها إسرائيل ضد الفلسطينيين بمدينة القدس، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ آليات تجبر إسرائيل على وقف هذه الإجراءات.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تعقيباً على قرارات اتخذها المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" في اجتماعه مساء السبت.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تدين "بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذها ما يسمى بالكابينت الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل" .

واعتبرت الوزارة أن الإجراءات "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعقوبات جماعية، وامتداداً لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين".

وأضاف البيان أن الإجراءات الإسرائيلية "تعبير واضح عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها".

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها" ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية "بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب".

وعقب عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر مساء السبت، قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إغلاق منزل الفلسطيني خيري علقم، منفذ عملية القدس الجمعة، "على الفور" تمهيدا لهدمه.

كما أعلن نتنياهو حرمان عائلات منفذي العمليات من الحقوق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وعدم منح بطاقات هوية (هويات إقامة) لعائلات منفذي العمليات، على أن تتم مناقشة مقترح قانون بهذا الشأن.

بالمقابل، أكد نتنياهو أن "الكابينت" سيمنح مزيدا من الإسرائيليين السلاح عبر تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.

وشهدت القدس، الجمعة والسبت، عمليتي إطلاق نار استهدفتا إسرائيليين وأدتا إلى مقتل 7 منهم وإصابة 8 على الأقل، بينهم حالات خطيرة.

ووقعت العمليتان غداة استشهاد 9 فلسطينيين في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة الخميس.

استشهاد فلسطيني في نابلس

وصباح اليوم الأحد، أعلنت السلطات الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وأفاد تلفزيون فلسطين، في بيان، بـ"استشهاد الشاب كرم علي سلمان (18 عاماً) من قرية قوصين بنابلس، جراء إطلاق الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي قلقيلية الليلة الماضية".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أفادت فجر الأحد، بإصابة الشاب قرب تلك المستوطنة عند انتصاف ليلة السبت/الأحد برصاص مستوطن.

من جهته قال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة (جهة حكومية) للأناضول إن الشاب قتل "برصاص مستوطن يعمل حارس أمن في المستوطنة".

وأضاف أن الشاب أصيب عند منتصف الليل "وتكتم الاحتلال على حاله حتى أعلن عن استشهاده صباح اليوم".

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس في مخيم شمالي الضفة، ومقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس الجمعة.