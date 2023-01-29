"قطر للطاقة" تدخل شريكاً باستكشاف الغاز في مياه لبنان الإقليمية

أعلن لبنان، الأحد، دخول "شركة قطر للطاقة" كشريك مع "توتال إنيرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، ضمن اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

جاء ذلك، في حفل أقيم ببيروت حضره وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي، والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز" باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة اللبناني وليد فياض.

وقال ميقاتي، إن "دخول شركة قطر للطاقة واستحواذها على نسبة 30 % من اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين البحريتين 4 و 9، حدثاً مهماً واستثنائياً في استكشاف وإنتاج الطاقة في المياه البحرية اللبنانية".

وذكر أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة، يشّكل شراكة استراتيجية بين لبنان وقطر، ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص.

ووقع لبنان في فبراير/ شباط 2018 على عقد مع "الكونسورتيوم" (ائتلاف شركات نفطية) بقيادة "توتال إنرجيز" الفرنسية والذي يضم كلّاً من "إيني" الإيطالية، و"نوفاتيك" الروسية، التي انسحبت فيما بعد، للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية.

وأضاف ميقاتي: "سيقوم المشغّل "توتال إنرجيز" التي تملك حصة 35 %، إضافة إلى "إيني" التي تملك حصة 35 %، ببدء الحفر في البلوك 9 بعد إتمام المسوحات البيئية والعمليات المرتبطة بالحفر وإطلاق الانشطة اللوجستية من مرفأ بيروت".

وكان لبنان قد وقع، في أكتوبر الماضي، مع إسرائيل اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بينهما، عقب مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية إثر نزاع على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.