وزير الخارجية الأمريكي يصل القاهرة ضمن جولة تشمل رام الله وتل أبيب

وصل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكن، الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في جولة تشمل رام الله وتل أبيب.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، بأن "وزير الخارجية الأمريكي وصل القاهرة في جولة تشمل رام الله وتل أبيب"، دون تفاصيل أكثر.

والخميس، أعلنت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن بلينكن سيسافر إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية من 29 حتى 31 كانون الثاني/ يناير للتشاور بشأن قضايا بينها العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية وأزمة أوكرانيا وملف إيران.

وأوضح البيان أن بلينكن سيزور القاهرة يومي الأحد والاثنين، ويلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى.

كما يتوجه بلينكن بعد ذلك إلى القدس ورام الله يومي الاثنين والثلاثاء، ويلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف "مناقشة الدعم الأمريكي الدائم لأمن إسرائيل، وخاصة في وجه التهديدات الإيرانية وحل الدولتين"، وفق البيان الأمريكي.

كما يجتمع بلينكن في الضفة الغربية برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بهدف "مناقشة العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية وأهمية حل الدولتين والإصلاحات السياسية وتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية"، حسب البيان.

وأفادت الخارجية الأمريكية بأن بلينكن "سيشدد في اجتماعاته مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على الحاجة الملحة لأخذ خطوات للتخفيف من حدة التوترات، وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في القدس" .

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس في مخيم شمالي الضفة، ومقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس الجمعة.