تواصل الاحتجاجات ضد "بي كي كي" في دير الزور شرقي سوريا

تتواصل لليوم الثالث احتجاجات السوريين العرب في مناطق يسيطر عليها تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

ويتظاهر الأهالي ضد الاعتقالات التعسفية للمدنيين التي يمارسها التنظيم الإرهابي والظروف المعيشية المتدهورة في تلك المناطق.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية، الاثنين، قولها إنه "جرى تنظيم مظاهرات ضد التنظيم في قريتي مزلية وأبرهية شرقي المحافظة وعلى طريق دير الزور".

وأشعل محتجون إطارات سيارات فارغة، مطالبين بوضع حد للاعتقالات التعسفية التي يقوم بها تنظيم "بي كي كي/واي بي جي".

كما طالب المحتجون بالإفراج عن المعتقلين، خلال الاحتجاجات المستمرة لليوم الثالث.

ومنذ 2017 يسيطر تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي القسم الواقع شرق نهر الفرات من محافظة دير الزور، التي يشكل العرب معظم سكانها، ومؤخراً اعتقل التنظيم عشرات المدنيين بشكل تعسفي.