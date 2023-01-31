اتفاق عراقي سوري على دخول البضائع والمسافرين عبر منفذ "القائم"

أعلنت السلطات العراقية الاتفاق مع النظام السوري على السماح بدخول البضائع والمسافرين عبر منفذ "القائم" الحدودي.

جاء الإعلان، الاثنين، عبر تصريحات أدلت بها مستشارة محافظ الأنبار لشؤون المنافذ الحدودية وممثل المحافظة في مجلس هيئة المنافذ الحدودية العراقية سعاد جاسم العامري.

وقالت العامري لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إنه "بحسب الاتفاقية العراقية السورية تم الاتفاق على دخول سيارات شحن نقل البضائع عبر منفذ القائم الحدودي للسيارات السورية إلى العراق لمن يمتلك سائقها فيزا (تأشيرة) متعددة".

كما "تم السماح للسيارات العراقية بالدخول إلى سوريا"، وفق العامري.

وأفادت بأن "الأولوية تشمل الشاحنات المحملة بالبضائع سريعة التلف كالفواكه والخضار والمواد الغذائية الأخرى"، فيما لم تعلن العامري موعداً لبدء تنفيذ الاتفاق.

ووفق النظام المعمول به حالياً يتم تفريغ حمولة الشاحنات السورية في ساحة تبادل عند المعبر لتنقلها أخرى عراقية إلى داخل البلاد، وهو ما يحدث أيضا بالنسبة للشاحنات القادمة من العراق.

والاثنين، ذكرت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري (سانا) أن وزير خارجية النظام فيصل المقداد بحث في دمشق مع مستشار وزير الخارجية العراقي السفير عدي الخير الله ووفد مرافق له علاقات التعاون بين البلدين والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الحدودية بينهما.

ولم تتطرق الوكالة إلى الاتفاق الذي أعلنت عنه المسؤولة المحلية العراقية.

وتربط العراق وسوريا 3 معابر بمسميات مختلفة على الجانبين وهي "القائم" (البوكمال) و"الوليد" (التنف) و "ربيعة" (اليعربية).