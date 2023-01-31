اندلاع مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية

اندلعت، الثلاثاء، مواجهات بين شبان فلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في حي جبل المكبر بالقدس الشرقية، احتجاجاً على هدم منازل، دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن "عدداً من الشبان أغلقوا طرقا في الحي بالإطارات المشتعلة وحاويات القمامة لمنع شرطة الاحتلال الإسرائيلي من التقدم".

وذكر الشهود أن "قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه الشبان الذين كانوا يرشقونها بالحجارة".

وحتى الساعة 10:55 (ت.غ) لم يصدر بيان عن شرطة الاحتلال بشأن هذه الأحداث.

وكانت المحال التجارية بالحي أغلقت أبوابها منذ الصباح تنفيذاً لإضراب ليوم واحد أعلنه السكان أمس الاثنين، احتجاجاً على سياسة إسرائيل هدم منازل فلسطينية.

والأحد، هدمت البلدية الإسرائيلية في منطقة جبل المكبر منزلاً في الحي بزعم "البناء غير المرخص".

بينما قال مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن الأخير أصدر تعليماته بهدم 14 منزلاً في القدس الشرقية، دون تحديد مواقعها، بزعم "عدم حصولها على تصاريح بناء".

ويخشى السكان في جبل المكبر أن يطال الهدم منازل أخرى في الحي.