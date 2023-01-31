بلينكن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني في رام الله

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب وصوله إلى مدينة رام الله، ظهر الثلاثاء، وفق وسائل إعلامية فلسطينية.

وذكر تلفزيون فلسطين (حكومي) أن "عدداً من المسؤولين الأمريكيين يرافقون بلينكن في الزيارة، بينهم جورج نول رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأمريكية بالقدس، وباربارا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، وهادي عمرو الممثل الخاص للشؤون الفلسطينية، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان".

ويشارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني كل من "رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية رياض المالكي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ"، و"المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي ونائب رئيس الوزراء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو".

وقبيل وصول بلينكن، نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" صوراً للقاء الرئيس الفلسطيني مع مدير المخابرات المصري عباس كامل ومدير المخابرات الأردني أحمد حاتوقاي، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.

والاثنين، وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل، حيث التقى كبار المسؤولين، على أن يغادر المنطقة مساء الثلاثاء.

ودعا بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "وقف العنف والتصعيد"، وشدد على أن "كل ما يبعدنا عن حل الدولتين يضر بأمن إسرائيل".

وجدد بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة "ملتزمة" بأمن إسرائيل، كما تعبر عن التزامها "بدعم التعايش بين الأديان في القدس".

وتأتي زيارة بلينكن في وقت تشهد فيه الضفة الغربية والقدس الشرقية حالة توتر شديد، عقب اجتياح إسرائيلي لمخيم جنين (شمال) الخميس الماضي أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، أعقبته عمليتا إطلاق نار في القدس قتل فيها 7 إسرائيليين.