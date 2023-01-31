منظمة التعاون الإسلامي: حرق القرآن الكريم في أوروبا تصرف همجي

وصف اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حرق نسخ من القرآن الكريم بشكل "مبرمج" في الدول الأوروبية، بأنه "تصرف همجي"، داعياً المنظمة إلى الرد على هذه "الاستفزازات" واتخاذ التدابير اللازمة.

جاء ذلك في بيان ختامي صدر أمس الاثنين، للمؤتمر الـ17 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقام في الجزائر العاصمة.

وعبّر البيان، الذي حمل اسم "إعلان الجزائر"، عن تنديده واستنكاره "بأشد العبارات الإقدام المبرمج على حرق المصحف الشريف في كل من السويد والدانمارك وهولندا".

وأوضح أن هذه الممارسات "جريمة نكراء واعتداء صارخ على أقدس مقدسات المسلمين ومشاعرهم تحت مسمى حرية التعبير".

وأضاف: "هذه الممارسات الهمجية، تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية."

ودعا البيان منظمة التعاون الإسلامي إلى الرد على هذه "الاستفزازات" واتخاذ التدابير اللازمة، وتقديم التوصيات.

وانعقد المؤتمر الـ17 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يومي 29 ـ 30 يناير/ كانون الثاني الجاري، في العاصمة الجزائر، بمشاركة رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.