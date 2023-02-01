إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس وسط الضفة الغربية

أصيب إسرائيليان، في عملية دهس وقعت وسط الضفة الغربية، كما اعتقل منفذ العملية وفق بيان للجيش الإسرائيلي ومصادر فلسطينية.

وأفاد الجيش في بيان بورود بلاغ عن عملية دهس في منطقة مفترق تبوح (الزعترة) جنوبي نابلس في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

من جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب شابان بجروح متوسطة وخفيفة في عملية الدهس، وتم نقلهما إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا (وسط)".

وردت قوة إسرائيلية تواجدت بالمنطقة بإطلاق النار تجاه الفلسطيني الذي فر بسيارته وتجري عمليات تمشيط لتحديد موقعه، بحسب المصدر ذاته.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن السائق سلم نفسه للسلطات الإسرائيلية، وهو من بلدة عورتا إلى الجنوب من نابلس.

وأشار السائق إلى أن ما حدث هو حادث سير، ولم يكن يشاهد الجنود في حينه بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق "وفا".