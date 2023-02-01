السفير التركي يبحث مع رئيس مجلس الأعيان الأردني العلاقات الثنائية

التقى السفير التركي في الأردن أردم أوزان، مع فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأربعاء، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال أوزان في تغريدة على حسابه في تويتر: "التقيت مع رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، وبحثنا العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وخاصة التعاون البرلماني".

وأشار السفير التركي إلى أنه بحث أيضاً العلاقات التجارية والاقتصادية مع وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف.

وذكر أنهما تبادلا وجهات النظر حول تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين تركيا والأردن، بحسب وكالة الأناضول.