المغرب يستضيف أوبريت غنائي ملحمي من التراث الفلسطيني

استضافت العاصمة المغربية الرباط، مساء الثلاثاء، أوبريت غنائي ملحمي من التراث الفلسطيني.

العرض الغنائي الملحمي قدمته فرقة "المركب للمسرح والفنون الفلسطينية"، تحت عنوان "مقهى الشعب".

وتابع العرض فنانون مغاربة ووزراء سابقون، منهم الفنان المغربي نعمان لحلو، والناطق السابق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي.

ويجسد أوبريت "مقهى الشعب"، حارة من حارات فلسطين، تجتمع فيها الأدوات الفنية من المسرح الرسمي الغنائي والسينما والألوان الموسيقية التراثية.

ويقول الفنان الفلسطيني، أنس نبيل أبو عيطة، إن "أوبريت مقهى الشعب، يعرض الحالة الفلسطينية، ليؤكد على وجود حياة وحب وفرح وسلام رغم الحرب".

ويضيف أبوعيطة في تصريحات سابقة عقب تقديم نفس العرض بمدن مغربية أخرى: "نريد أن نوصل لكل الناس أصواتنا، لنقول إن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، والشعب الفلسطيني محب كثيرا للفرح".

وقدمت الفرقة الفلسطينية من غزة عرض الأوبريت لأول مرة في مدينة وجدة (شرق البلاد)، عام 2019.