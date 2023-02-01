مصرع 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين في حريق بمستشفى في القاهرة

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين، مساء الأربعاء، جراء نشوب حريق في مستشفى بالعاصمة القاهرة، وفق حصيلة أولية رسمية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم الدفع بـ 12سيارة إسعاف لموقع حريق نشب بقسم الأشعة داخل إحدى المستشفيات التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية بالمطرية بمحافظة القاهرة".

وأضافت "الصحة المصرية": "الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة 32 مواطناً وثلاث حالات وفاة وجاري المتابعة".

وأشار البيان إلى أن "الإصابات تراوحت بين حروق وكسور، واختناقات وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة".

ولم يكشف بيان الوزارة عن سبب الحريق، الذي قالت وسائل إعلام محلية بأنه تم السيطرة عليه.

فيما أفاد بيان لمحافظة القاهرة التي وقع في نطاقها الحريق، بأن النيابة بدأت المعاينة لبيان أسباب الحريق.