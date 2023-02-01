وفد من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي يصل غزة

وصل وفد من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، الأربعاء، إلى قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية.

وقال شادي عثمان، المسؤول الإعلامي في مكتب الاتحاد الأوروبي: "وصل غزة وفدٌ مكوّن من 22 سفيرا وممثلا لدول الاتحاد الأوروبي، صباح الأربعاء".

وأضاف في تصريح صحفي، أن "هذه الزيارة تأتي للاطلاع على الأوضاع الإنسانية بغزة وزيارة مشاريع مولها الاتحاد الأوروبي".

وبحسب عثمان، "سيعقد الوفد لقاءات مع البعثة المصرية الموجودة في القطاع، وشخصيات فلسطينية من المجتمع المدني وأُخرى تمثّل غزة".

كما أشار إلى أن الوفد دخل القطاع عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال)، وأن الزيارة ستستمر يومين.

من جانبها، أفادت مراسلة الأناضول أن الوفد أجرى زيارة لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فور وصوله إلى القطاع.

وتتكرر زيارات سفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين إلى غزة، من وقت لآخر، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والصحية ولقاء مسؤولين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.