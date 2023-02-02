إعلام عبري: طائرة إسرائيلية خاصة وصلت الخرطوم

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن طائرة إسرائيلية خاصة وصلت، الخميس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال مراسل الهيئة إيتاي بلومنتال، في تغريدة على تويتر: "هبطت طائرة تنفيذية إسرائيلية (4X-CUZ) قبل فترة وجيزة في العاصمة الخرطوم".

ولم يتضح على الفور من أقلت هذه الطائرة ولكن العامين الماضيين شهدا رحلات عديدة متبادلة بين مسؤولين إٍسرائيليين وسودانيين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن "السودان في طريقه للتوقيع رسمياً على اتفاقيات إبراهيم".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "تم طرح الموضوع في لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إسرائيل مع النخبة السياسية بأكملها".

وأشارت هيئة البث إلى أنه "على الرغم من إعلانها رسمياً عن انضمامها إلى اتفاقيات إبراهيم، إلا أن السودان لم يوقع رسمياً حتى الآن على الاتفاقيات، التي تم توقيعها مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين في واشنطن في سبتمبر/ أيلول 2020 من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وحتى الساعة 9:40 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق رسمي من السودان، على ما أورده الإعلام الإسرائيلي.

وكان السودان أعلن في أكتوبر/ تشرين أول 2020 أنه مهتم بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، وبعد 3 أشهر وقع الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لم يوقعه مع إسرائيل.