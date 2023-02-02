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البنك المركزي السوري يخفض سعر الليرة للمرة الثالثة في 5 شهور

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 02.02.2023 12:25
رزم من فئات مختلفة من العملة السورية مكدسة داخل محل للصرافة في اعزاز ، شمالي سوريا ، 3 فبراير 2020 رويترز رزم من فئات مختلفة من العملة السورية مكدسة داخل محل للصرافة في اعزاز ، شمالي سوريا ، 3 فبراير 2020 (رويترز)

أعلن البنك المركزي لدى النظام السوري، الخميس، خفض سعر صرف العملة المحلية "الليرة"، للمرة الثالثة في 5 شهور، في محاولة لسد الفجوة مع السوق الموازية (السوداء).

وقال البنك، في بيان، إنه قرر خفض سعر الصرف الرسمي إلى 6650 ليرة لكل دولار واحد من 4522 ليرة سابقاً.

في حين أن سعر الصرف في السوق الموازية بلغ، اليوم الخميس، 6900 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ومطلع العام الجاري، خفض البنك المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 4522 لكل دولار واحد"، نزولاً من السعر الرسمي السابق البالغ 3015.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، تم خفض سعر الصرف إلى 3015 ليرة لكل دولار واحد من 2814 ليرة سابقا.

ومنذ أكثر من 10 سنوات، تراجعت وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق السورية، في وقت أصبح المتعاملون والمواطنون يفضلون الدولار على العملة المحلية، لحماية مدخراتهم من تراجع أسعار الصرف.

وسعر الصرف الرسمي (الصادر عن البنك المركزي)، يستخدم في حركة التجارة الخارجية "الصادرات والواردات"، ما يعني أن البلاد تتجه إلى مرحلة تضخم خلال الشهور المقبلة.

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