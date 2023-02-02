اليمن يعلن إنشاء سد استراتيجي بتكلفة 78 مليون دولار

أعلن اليمن عن مشروع لإنشاء سد استراتيجي في محافظة أبين جنوبي البلاد، بتكلفة 78 مليون دولار، بدعم من الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بأن " رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتمع في العاصمة المؤقتة عدن بوزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري واستمع لتقرير بشأن التحضيرات الجارية لتدشين العمل بمشروع سد حسان الاستراتيجي في محافظة أبين".

و"تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من السد 78 مليون دولار، بتمويل من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي"، وفق ما أوردته الوكالة.

ويهدف المشروع الحيوي إلى "إحداث نقلة زراعية نوعية، فضلا عن رفع منسوب المياه الجوفية في محافظة أبين والعاصمة المؤقتة عدن"، بحسب المصدر.

في السياق ذاته قال مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة أبين حسين الهيثمي، إن للسد "أهمية بالغة من شأنها زيادة مساحة الأراضي الزراعية وإحداث نقلة نوعية في دلتا أبين التي تعد أهم وأكبر السلال الغذائية في اليمن".

وأضاف الهيثمي، لوكالة الأناضول، أن السد من شأنه " رفع المخزون المائي في حوض أبين، الذي يغذي المحافظة والعاصمة عدن".

وأردف أنه " بإنشاء السد نستطيع التحكم بالفيضانات المتدفقة عبر وادي حسان، (أشد أودية اليمن انحداراً)، وري معظم الأراضي الزراعية الواقعة في نطاقه، مشيراً إلى سعته التخزينية تزيد عن 19.5مليون متر مكعب، ويروي 22.000 ألف فدان".

ولفت الهيثمي إلى أن "الاتفاقية اليمنية الإماراتية لإنشاء سد حسان تم التوقيع عليها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وأن العمل في بناء السد سيبدأ في فبراير/ شباط الجاري".

وحسب تقارير أممية، فإن 16 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدة للوصول إلى خدمات المياه.

ويعاني اليمن من حرب بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.