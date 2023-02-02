بحضور الرئيس محمد ديبي.. افتتاح السفارة التشادية في إسرائيل

بعد عقود من قطع العلاقات قبل أن تتجدد قبل أربع سنوات، افتتح الرئيس التشادي محمد ديبي سفارة لبلاده في إسرائيل، وفق ما أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس.

ووصف البيان افتتاح سفارة الدولة ذات الغالبية المسلمة في ضاحية رامات غان في العاصمة تل أبيب بأنه "لحظة تاريخية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش في العام 2020 مع وفد تشادي "إمكان فتح السفارة في القدس".

ولو تحقق هذا الأمر لكان شكل إنجازا لنتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين الذين يعتبرون القدس الموحدة عاصمة للدولة العبرية رافضين المطالبات الفلسطينية بالجزء الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتتخذ معظم الدول الأجنبية من تل أبيب مقرا لسفاراتها.

الخميس قال نتنياهو "نعزز صداقتنا ومصالحنا المشتركة في السعي لتحقيق السلام والأمن والازدهار".

من جانبه، قال الرئيس التشادي عبر حسابه على تويتر "أرحب بهذا الإنجاز الذي يتوج جهودنا المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي".

وأرفق ديبي تصريحه بصور من حفل الافتتاح.

في العام 1972 انقطعت العلاقات بين إسرائيل وتشاد بفعل ضغوط الدول الإفريقية المسلمة وعمقت حروب الدولة العبرية مع الدول العربية ما بين عامي 1967 و1973 القطيعة مع تشاد وغيرها من الدول الإفريقية.

وشهدت السنوات القليلة الماضية إيلاء إسرائيل اهتماما بالقارة الإفريقية وخصوصا التعاون في مجالات الأمن والتكنولوجيا والزراعة.

وعام 2019 وبعد زيارة قام بها إلى تشاد أعلن نتنياهو وديبي استئناف العلاقات الدبلوماسية.

الثلاثاء وبعد وصوله إسرائيل، التقى الرئيس التشادي رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) ديفيد بارنيع في مقر الوكالة.

وبحسب بيان الخميس فإن جهاز الموساد "أدى دورا جوهريا في صوغ الاتفاق وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وتعتبر تشاد من أفقر دول العالم وهي عضوة في منظمة التعاون الإسلامي.