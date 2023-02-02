تركيا تعلن تشغيل محرك الطائرة الحربية الخفيفة "حر جيت"

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير تشغيل محرك الطائرة التدريبية والحربية الخفيفة "حر جيت" محلي الصنع.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، الخميس، حول آخر ما توصل إليه مشروع تصنيع المقاتلة "حر جيت."

وقال دمير إن "الصناعات الدفاعية التركية تواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مسيرتها على أكمل وجه من السرعة، تزامناً مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية".

وأضاف أنه تم تشغيل محرك طائرة "حر جيت"، مبيناً أن الخطوة التالية هي التحليق بها.

وكانت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، المصنعة للطائرة "حر جيت"، قد أعلنت في وقت سابق أن الطائرة المذكورة ستبدأ بالتحليق في الأجواء يوم 18 مارس/ آذار 2023.