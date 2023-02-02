جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً في الضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينياً، الخميس، بينهم 15 من محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن "قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطناً على الأقل منذ صباح الخميس".

وأفاد النادي بأن "الاعتقالات موزعة على غالبية المحافظات"، مشيراً إلى أن من بين المعتقلين 15 مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، بينهم 10 من قرية المغيّر شرقي رام الله.

وحتى الساعة لم تعلق السلطات الإسرائيلية على أنباء الاعتقال.

وتجري الاعتقالات عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل، ثم ينقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.