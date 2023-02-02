قطر ترفع الحظر عن استيراد مزروعات الحشائش والورقيّات اللبنانية

أعلن وزير الزراعة اللبناني أن قطر رفعت الحظر عن استيراد مزروعات الحشائش والورقيّات من لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء عباس الحاج حسن بالسفير القطري محمد صالح السهلاوي في بيروت الخميس، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة إن الجانبين بحثا "عمليات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية" بين البلدين.

وأضافت أن "السفير القطري نقل للوزير اللبناني موافقة وزارتي البلديات والبيئة المعنية بالقطاع الزراعي والصحة في دولة قطر، على استيراد مزروعات الحشائش والورقيات من لبنان بكافة أنواعها".

وبحسب الوزارة: "لا مانع لدى قطر من استيراد المواد الغذائية المشار إليها في قائمة الحظر التي تم تنفيذها سابقًا، وذلك بعد تطبيق المُصدّرين لشروط وضعتها السلطات القطرية المختصة".

بدوره، شكر الحاج حسن الحكومة القطرية ممثلة بالسفير السهلاوي، وأكد على "التعاون الدائم بين الوزارة وسفارة دولة قطر في بيروت لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

وكان قسم صحّة المنافذ ومراقبة الأغذية في قطر أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أنّه "سيتمّ منع استيراد النعناع والبقدونس والكزبرة والبقلة والزعتر والملوخية من لبنان".

وأرجع قسم صحّة المنافذ ومراقبة الأغذية في قطر آنذاك المنع إلى "ارتفاع نسبة متبقّيات المبيدات وبكتيريا الإيكولاي والرصاص بشكل متكرّر في نسبة كبيرة من العيّنات التي خضعت للتحليل" حينها.