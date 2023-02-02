وزير الخارجية الإسرائيلي يجري زيارة رسمية للسودان

في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي إلى السودان، اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في الخرطوم اليوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذه "زيارة سياسية تاريخية"، معلنة أن كوهين سيعقد في إسرائيل مؤتمرا صحافيا بهذا الشأن في الساعة 17,30 ت غ.

وبحسب مجلس السيادة السوداني الذي يترأسه البرهان اللقاء تطرّق إلى "سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية".

وكان السودان أعلن في كانون الثاني/يناير 2021 وبينما كان العسكريون والمدنيون يتقاسمون السلطة، انضمامه الى اتفاقات أبراهام التي اعترفت بموجبها ثلاث دول عربية بإسرائيل.

وشكل ذلك تغييرا جوهريا عن موقف عمر البشير الذي أطيح عام 2019 وكان يرفض أي علاقات مع اسرائيل.

وعقب انضمامه لاتفاقات أبراهام، حصل السودان على مساعدات مالية أميركية بعد أن ظل لسنوات طويلة مقاطعا من قبل المجتمع الدولي وعلى اللائحة الأميركية للدول الراعية للارهاب.

- التطبيع "خيانة"

وفي أول حطاب له بعد انقلابه على شركائه المدنيين في 25 تشرين الأول/اكتوبر 2021 قال البرهان إن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاقات الدولية التي وقعتها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، بعث البرهان برسالة تهنئة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد فوزه في الانتخابات التشريعية مع حلفائه من اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.

وفي إطار اتفاقات أبراهام، طبعت الامارات والبحرين والمغرب علاقاتها مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

ودان الفلسطينيون هذه الاتفاقات واعتبروها "خيانة"، إذ خالفت مبادرة السلام العربية المقرة عام 2002 والتي أكدت أن لا تطبيع مع إسرائيل إلا بعد انسحابها من الأراضي المحتلة عام 1967.

ولم تتم المصادقة على اتفاقات إبراهام من المؤسسات السودانية المختصة بسبب الفوضى السياسية في البلاد. ولم يتم إقرار أي إجراءات ملموسة لتبادل العلاقات الدبلوماسية.

والخميس، افتتح الرئيس التشادي محمد ديبي سفارة لبلاده في إسرائيل، وتحديدا في تل أبيب، بعد أربع سنوات من تجدد العلاقات بين البلدين والتي انقطعت لعقود.

وقال نتنياهو إنه بافتتاح السفارة "نعزز صداقتنا ومصالحنا المشتركة في السعي لتحقيق السلام والأمن والازدهار".