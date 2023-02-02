ولي العهد السعودي يبحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية المستجدات الإقليمية

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، بالرياض مع وزيرة خارجية فرنسا، كاثرين كولونا، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات إقليمية ودولية".

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، في مستهل أول جولة خليجية لوزيرة خارجية فرنسا ستقودها إلى الإمارات وتختتم الجمعة، وفق مصدرين رسميين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، الخميس، أن بن سلمان استقبل كولونا، و"استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات"، و بحث الجانبان، "المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، وصلت وزير خارجية فرنسا، مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، وكان في استقبالها نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، وفق الوكالة.

وكانت الخارجية الفرنسية، أعلنت في بيان الأربعاء، أن كولونا، ستزور السعودية والإمارات من 1 إلى 3 فبراير/ شباط الجاري، و"تبحث الملفات الثنائية والإقليمية والدولية الأساسية مع نظيريّها".

ونقلت "فرانس 24"، عن مصدر لم تسمه قوله إن تلك الزيارة هي "الأولى" التي تجريها كولونا للخليج.

وتشمل المباحثات التطورات في الملف النووي الإيراني، والأوضاع في لبنان والأراضي الفلسطينية، وفق المصدر ذاته.