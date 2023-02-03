العشرات يتظاهرون في أعزاز السورية للمطالبة بمحاسبة نظام الأسد

تظاهر عشرات الأشخاص في مدينة أعزاز شمالي سوريا، الجمعة، مطالبين بمحاسبة النظام على الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بريف دمشق عام 2018.

ورحب المتظاهرون "بتقرير منظمة (حظر الأسلحة الكيميائية) الذي حمل قوات النظام السوري مسؤولية استهداف دوما بالكيميائي.

والجمعة الماضية، حمّلت المنظمة قوات النظام السوري مسؤولية استخدام مادة الكلورين (غاز الكلور) في قصف دوما، في أبريل/ نيسان 2018، ما أسفر عن 43 قتيلا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "إذا كان أطفالكم ينامون بسلام فاعلموا أن أطفالا آخرين ناموا ولم يستيقظوا"، و"إذا لم يعاقب (رئيس النظام بشار) الأسد على استخدام الكيماوي فإن روسيا ستستخدمه في أماكن أخرى".