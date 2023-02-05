حملة تبرعات "شتوية" في تركيا لصالح النازحين بسوريا

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية إطلاق حملة لجمع تبرعات لصالح النازحين الذي يعيشون في ظروف صعبة في ظل الثلوج والأمطار في المخيمات شمالي سوريا.

ولفتت الهيئة في بيان، الأحد، إلى تضرر مخيمات في مناطق عفرين واعزاز والباب وجوبان باي (الراعي) شمالي سوريا من الأمطار والثلوج الغزيرة في الأيام الأخيرة.

وأشار يعقوب إشيق نائب رئيس الهيئة المسؤول عن ملف المساعدات في سوريا إلى اطلاق حملة لمساعدة النازحين في المخيمات للتغلب على الصعوبات التي يواجهونها بسبب الثلوج.

وأفاد أن فرق الهيئة تواصل رصد الأضرار في المخيمات، حيث باتت بعض الخيام غير قابلة للاستخدام.

وذكرت الهيئة أن هناك حاجة ملحة إلى الفحم والفرش والأغطية والأحذية والملابس الشتوية والطحين والمواد الغذائية من أجل سكان المخيمات.

وفاقمت الثلوج الغزيرة معاناة النازحين السوريين الذي يقطنون في مخيمات بشمالي البلاد، بعدما هربوا من هجمات النظام السوري وداعميه.

وأدى تساقط الثلوج بكثافة إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها النازحون الذي يعيشون في خيام رثة في فصل الشتاء.

وأثرت الهطولات الثلجية سلبا على العديد من المخيمات وانهارت عشرات الخيام.