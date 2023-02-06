ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 1293 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة)، إلى 1293 قتيلاً ونحو 3411 مصاباً، في حصيلة غير نهائية، جراء الزلزال الذي وقع فجر الاثنين ومركزه "قهرمان مرعش" جنوبي تركيا.

وقالت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، في بيان، إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 593 وفاة و1411 مصاباً، معظمهم في مدن اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بأن عدد الضحايا في شمالي غربي سوريا (خارج مناطق سيطرة النظام) بلغ 700 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 2000.

وأشار الدفاع المدني إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ.

كما أكد أن عدد الأبنية المنهارة بشكل كلي ارتفع إلى 210 بناء، وأكثر من 440 بشكل جزئي وآلاف المباني التي تصدعت في شمال غربي سوريا.

وضرب زلزال فجر الإثنين، منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

ومساء الاثنين، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلازل في تركيا إلى 1762، والمصابين إلى 12 ألفا و68 شخصاً.