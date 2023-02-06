الجيش الإسرائيلي يقتل عدداً من الفلسطينيين في مخيم عقبة جبر قرب أريحا

استشهد عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي الضفة الغربية، وفق مصادر فلسطينية اليوم.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إلى "أنباء تفيد باستشهاد عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر قرب أريحا".

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بإصابة 3 مواطنين بجراح بينهم مصاب وصفت حالته بالخطيرة جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر.

ووفق شهود عيان، أن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم اندلعت إثر ذلك مواجهات مع الشبان الفلسطينيين الذين رشقوها بالحجارة، فردت بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية.

وأوضح الشهود للأناضول، أن تبادلا لإطلاق النار وقع في المخيم بين مسلحين والجيش الإسرائيلي، بينما اعتقل الأخير 3 مواطنين من المخيم قبل انسحابه بينهم القيادي في حركة "حماس" شاكر عمارة.

والسبت، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في المخيم أصاب خلالها 13 فلسطينيا بجروح بينهم اثنان بحالة حرجة، لتعلن بعدها جماعة مسلحة باسم "كتيبة أريحا" بدء "أيام غضب" لمدة 3 أيام ردا على حصار الجيش الإسرائيلي لمدينة أريحا.

ومنذ أيام، يفرض الجيش الإسرائيلي إجراءات مشددة على مداخل مدينة أريحا ويدقق في هويات الخارجين منها بحثا عن فلسطيني يتهمه بإطلاق النار على مطعم إسرائيلي.