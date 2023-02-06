"الخوذ البيضاء" تعلن شمال غرب سوريا "منطقة منكوبة" بسبب الزلزال

أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) شمال غرب سوريا منطقة منكوبة، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم الإثنين.

وقالت المنظمة العاملة بالشمال السوري في بيان: "الوضع كارثي بالمنطقة في ظل انهيار المباني والتصدعات الحادة والمئات من الإصابات والعالقين، والعشرات من القتلى".

وأشارت أيضا إلى نقص الإمكانيات والخدمات، وعدم توفر مراكز الإيواء ونقاط التجمع الآمنة، و ظروف الطقس العاصفة والمثلجة.

ودعت المنظمة جميع المنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل السريع لإغاثة المنكوبين وتلبية احتياجاتهم، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الكارثة المفجعة، واتخاذ إجراءات طارئة تحول دون تفاقم الوضع.

ودعت المنظمة جميع الجهات المحلية والقوى المدنية والمنظمات الإنسانية الصحية والإغاثية العاملة في سوريا إلى استنفار كوادرها وتقاسم العمل وفق لنظام التكافؤ والتوزع الجغرافي حرصاً على تغطية الاحتياجات الضرورية للجميع وفق المستطاع.

وطالبت المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري وحلفائه على نحو يضمن عدم حدوث أي قصف في المناطق المتضررة من الزلزال.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.4 درجات، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين، فيما أعلنت سوريا وفاة 237 شخصا وإصابة 639 آخرين.