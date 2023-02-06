العراق يعلن عدم تسجيل أية خسائر في الزلزال الذي ضرب المنطقة

أعلنت السلطات العراقية عدم تسجيل أية خسائر من الهزات الارتدادية التي شهدتها بعض المناطق عقب الزلزال القوي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا.

جاء ذلك وفق تصريح للمتحدث باسم "هيئة الأنواء الجوية و الرصد الزلزالي" العراقية عامر الجابري، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال الجابري: "مراصدنا الزلزالية سجلت في تمام الساعة الرابعة والربع من فجر اليوم هزة أرضية شديدة ضربت مناطق قرب الحدود العراقية التركية".

وأوضح أن "هذه الهزة هي ارتدادية جرّاء الزلزال الذي ضرب مناطق تركية وسورية قرب الحدود العراقية".

ووفق الجابري، "أهالي مناطق إقليم شمال العراق ونينوى وبعض المحافظات العراقية شعروا بالهزة التي تبعد عن الحدود العراقية التركية 400 كم".

وتابع: "لم نسجل حتى الآن (6:30 ت.غ) أية خسائر بسبب الهزة"، وفق ما نقلت عنه الوكالة.