فلسطين تعلن مصرع 8 من رعاياها في سوريا إثر الزلزال

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، وفاة 8 فلسطينيين في سوريا، بسبب الزلزال الذي وقع فجر اليوم في تركيا وسوريا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن سفارة فلسطين في دمشق أفادت بانهيار عمارتين في مخيم الرمل في اللاذقية وجدار استنادي في مخيم النيرب بحلب، ما أدى إلى مقتل 8 مواطنين من أبناء شعبنا بينهم 3 أطفال.

وأضاف في بيان، أن المعلومات "تفيد أيضاً بارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد من المواطنين ولا زال عدد آخر تحت الأنقاض".

وفجر الإثنين، ضرب زلزال منطقة تركيا وسوريا، أسفر عن مصرع المئات وإصابة الآلاف.

وقالت إدارة الكوارث التركية إن الزلزال بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، فيما أفاد المعهد الأمريكي ي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسية بلغت 7.8 درجات.

وفي أحدث حصيلة لضحايا الزلزال في تركيا، بلغت الوفيات 284 شخصا والإصابات 2323، فيما أعلنت سوريا عن 237 وفاة و639 إصابة.