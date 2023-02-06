نتنياهو: تلقينا طلبا لتقديم المساعدة لجرحى الزلزال في سوريا

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن بلاده تلقت طلبا لتقديم المساعدة لجرحى الزلزال في سوريا، دون أن يكشف عن الجهة التي طلبت ذلك.

وقال نتنياهو في بيان رسمي: "لقد حدث زلزال عنيف للغاية في تركيا، وشعر به أيضا المواطنون في مناطق أخرى".

وأضاف: "وبناء على طلب الحكومة التركية وجهت بإرسال فرق البحث والإنقاذ والفرق الطبية، هذا ما نفعله حول العالم وهذا ما نفعله في المناطق القريبة منا".

وتابع نتنياهو: "وبما أنه تم أيضا تلقي طلب للقيام بذلك (تقديم المساعدة) بالنسبة للكثيرين ممن أصيبوا في الزلزال في سوريا، أصدرت تعليماتي بأن يتم ذلك أيضًا".

وحتى الساعة 12:35 (ت.غ) لم يصدر عن النظام السوري تعليق حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ولم توضح السلطات الإسرائيلية كيف سيتم تقديم المساعدة في سوريا التي لا تقيم علاقات رسمية مع تل أبيب.