وزارة الصحة السورية تعلن ارتفاع عدد الوفيات إلى 237 والإصابات إلى 639 بسبب الزلزال

أعلنت وزارة الصحة السورية، الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة محافظات، فجر الإثنين، إلى 237 وفاة و 639 إصابة.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن الوزارة قولها إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 237 وفاة و 639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، فجرًا، على عمق 7 كيلومترات، في حين أفاد المعهد الأميركي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسية بلغت 7.8 درجات.

وفي أحدث حصيلة لضحايا الزلزال في تركيا، بلغت الوفيات 284 شخصا والإصابات 2323، بحسب ما أعلن نائب الرئيس التركي.

وتبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع إذ لا تزال مئات الأسر تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال.