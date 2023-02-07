سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1559 قتيلا

ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى 1559 قتيلا و3648 مصابا، جراء الزلزال الذي وقع فجر الاثنين ومركزه جنوبي تركيا.

وقالت وزارة الصحة السورية التابعة للنظام، في بيان، إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 769 وفاة و1448 مصابا، في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بأن عدد الضحايا في شمالي غرب البلاد (خارج مناطق سيطرة النظام) بلغ 790 قتيلا، فيما وصل عدد المصابين إلى 2200.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم.

وأفاد بأن الزلزال دمر 210 أبنية بشكل كامل و520 بناء بشكل جزئي إضافة إلى آلاف الأبنية التي تصدعت.

وضرب زلزال فجر الاثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.