آخر حصيلة ضحايا الزلزال في عموم سوريا: 2092 قتيلا

ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى 2092 قتيلا و4049 مصابا، جراء الزلازل التي ضربت المنطقة فجر الإثنين وكان مركزها مدينة قهرمان مرعش، جنوبي تركيا.

وقالت وزارة الصحة السورية التابعة للنظام، في بيان، إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 812 وفاة و1449 مصابا، في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بأن عدد الضحايا في شمالي غرب البلاد (خارج سيطرة النظام) بلغ 1280 قتيلا، فيما وصل عدد المصابين إلى 2600.

وأشار الدفاع المدني إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم.

وأفاد بأن الزلزال دمر 375 أبنية بشكل كامل و1200 بناء بشكل جزئي إضافة إلى آلاف الأبنية التي تصدعت.