بشار الأسد يتلقى تعازي نظيره الإيراني في ضحايا زلزال الشمال السوري

تقدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتعازيه لرئيس النظام السوري بشار الأسد، في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا فجر الإثنين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيسي مع الأسد، الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة "إرنا" المحلية.

وقال رئيسي إن "إيران كانت ولا تزال في أوقات الشدة إلى جانب الحكومة والشعب السوري".

وأضاف أن بلاده "ستواصل دعمها لسوريا وسط المحنة التي تمرّ بها عقب الزلزال المدمر".

وأعرب رئيسي عن "خالص التعازي وصادق المواساة لجميع السوريين"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وقال رئيسي: "من منطلق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ومن منطلق المبادئ الإنسانية، فإنه لا يمكن لإيران إلاّ أن تتضامن مع الشعب السوري في هذه الظروف القاهرة، وتفعل كلّ ما من شأنه التخفيف من آثار هذه المحنة ومساندة جهود الحكومة السورية الحثيثة في هذا الإطار".

من جانبه، عبّر الأسد عن تقديره لإيران حكومة وشعباً على إرسالها المساعدات لدعم جهود الحكومة (التابعة للنظام) في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين من الزلزال، وفق الوكالة.

وحتى الساعة 08:30 (ت.غ)، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى 1559 قتيلا و3648 مصابا.