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حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا تتجاوز 2500 قتيل

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 08.02.2023 16:27
آخر تحديث في 08.02.2023 17:49
مدنيون وعناصر إنقاذ من الدفاع المدني السوري يحملون جثة تم انتشالها من تحت أنقاض مبنى في مدينة حارم بريف إدلب شمالي سوريا AFP مدنيون وعناصر إنقاذ من الدفاع المدني السوري يحملون جثة تم انتشالها من تحت أنقاض مبنى في مدينة حارم بريف إدلب شمالي سوريا (AFP)

ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى 2802 قتيلاً 5000 مصاباً، جراء الزلازل التي وقعت فجر الاثنين وكان مركزها جنوبي تركيا.

جاء ذلك بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحة في مناطق سيطرة النظام، والدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في مناطق سيطرة المعارضة.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم، لافتاً إلى أن أعمال الإنقاذ مستمرة منذ أكثر من 58 ساعة.

وأفاد بأن الزلزال دمر 375 بناية بشكل كامل و1200 أخرى بشكل جزئي إضافة إلى آلاف الأبنية التي تصدعت.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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