حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا تتجاوز 2800 قتيل

ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى 2802 قتيلاً 5000 مصاباً، جراء الزلازل التي وقعت فجر الاثنين وكان مركزها جنوبي تركيا.

جاء ذلك بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحة في مناطق سيطرة النظام، والدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في مناطق سيطرة المعارضة.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم، لافتاً إلى أن أعمال الإنقاذ مستمرة منذ أكثر من 58 ساعة.

وأفاد بأن الزلزال دمر 375 بناية بشكل كامل و1200 أخرى بشكل جزئي إضافة إلى آلاف الأبنية التي تصدعت.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.