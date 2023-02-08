هزة أرضية جديدة تضرب الأراضي الفلسطينية

أعلن مرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء، أن هزة أرضية جديدة ضربت فلسطين بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن المرصد، أنه "عند الساعة 4:58 مساء بالتوقيت المحلي (14:21بتوقيت غرينتش)، ضرب زلزال خفيف الأراضي الفلسطينية، ومركزه جنوب شرق نابلس (شمال) بقوة 3.5 درجة".

وذكرت مصادر صحفية، أن مواطنين من محافظات شمال ووسط الضفة الغربية شعروا بالهزة الأرضية الجديدة.

وهذه الهزة الأرضية هي الرابعة التي تضرب الأراضي الفلسطينية خلال آخر يومين، وكانت أقواها التي وقعت الليلة الماضية، وبلغت 4.8 درجات على مقياس ريختر، على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة ـ الكرمل، بحسب مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية جلال الدبيك.

وتأتي هذه الهزة الأرضية في أعقاب زلزال قوي بشدة 7.7 درجات ضرب فجر الاثنين، مناطق جنوب تركيا وشمالي سوريا.

وأودى الزلزال بحياة 9 آلاف و57 شخصا وأصاب 52 ألفا و979 في تركيا، بالإضافة إلى مصرع 2800 وإصابة 5000 في سوريا، بحسب حصيلة غير نهائية.