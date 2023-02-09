أول قافلة مساعدات أممية تدخل إلى شمالي سوريا بعد الزلزال

دخلت قافلة مساعدات أممية، الخميس، مؤلفة من 6 شاحنات إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، هي الأولى منذ وقوع الزلزال فجر الاثنين.

ونقلت وكالة الأناضول عن مراسلها بالمنطقة أن المساعدات دخلت من معبر "جلوة غوزو" من الجانب التركي وعبرت إلى الأراضي السورية من معبر "باب الهوى".

وسيتم إيصال المساعدات التي دخلت إلى شمالي سوريا ضمن برنامج آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا، إلى المتضررين من الزلزال.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنها حصلت على ضمانات بأن جزءاً من المساعدات الطارئة "سيمرّ الخميس" عبر المعبر الحدودي الوحيد المفتوح بين تركيا وشمال غرب سوريا، باب الهوى، وفق ما جاء على لسان المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أكد أمس أن بلاده تقدم الدعم اللازم لإيصال المساعدات المرسلة من دول أخرى إلى المتضررين من الزلزال في سوريا.

وبين تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة مساء الأربعاء، أن معبر "جيلوه غوزو" بولاية هطاي المقابل لـ"باب الهوى" السوري مفتوح في إطار التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا.

وفي حصيلة غير نهائية بلغ عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا (مناطق سيطرة المعارضة والنظام) 3 آلاف و162 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريح بحسب أرقام وزارة الصحة التابعة للنظام، والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).