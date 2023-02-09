حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا تتجاوز 3100 قتيل و5200 مصاب

ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى ما لا يقل عن 3162 قتيلاً وأكثر من 5235 مصاباً، في حصيلة غير نهائية، جراء الزلازل التي وقعت فجر الاثنين وكان مركزها جنوبي تركيا.

وأعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 1900 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب.

وأشار الدفاع المدني، في بيان، إلى أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل لا تزال تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة.

وأكد أن فرقه تواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة جداً بعد مرور حوالي 75 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة.

و أشار بيان "الخوذ البيضاء" إلى أن عدد الأبنية المنهارة في شمال غربي سوريا، ارتفع إلى 418 بناء منهار كلياً، وأكثر من 1300بناء جزئياً، إضافة إلى تصدع آلاف المباني.

فيما نقلت وكالة أنباء النظام السوري عن وزير الصحة حسن الغباش قوله إن "عدد ضحايا الزلزال (في مناطق النظام) ارتفع إلى 1262 وفاة، و2285 إصابة، في حصيلة غير نهائية".

وأكد الغباش أن "الفرق الإسعافية والطبية تعمل بأقصى طاقتها، منذ أكثر من 55 ساعة للوصول إلى جميع الضحايا وانتشالهم من تحت الأنقاض، ونقل المصابين إلى المشافي لتقديم العلاج"، مشيراً إلى أنه "حتى اليوم (الأربعاء) يمكن لفرق الإنقاذ انتشال الأشخاص الذين هم على قيد الحياة تحت الأنقاض".

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.