سوريا.. جنديرس تودع ضحايا الزلزال المدمر

يواصل سكان بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين شمالي سوريا، دفن قتلاهم الذين سقطوا بسبب الزلزال الذي وقع قبل أيام.

وفق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، فتعد جنديرس هي واحدة من أكثر المناطق التي تضررت من الزلزال.

وقالت مصادر في الدفاع المدني، إن 580 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الزلزال في جنديرس وحدها.

وفيما تتواصل عمليات دفن الموتى بعد التأكد من هوياتهم في المقبرة الواقعة شرقي البلدة، لا تزال عمليات الإنقاذ جارية في البلدة التي شهدت دمارا كبيرا جدا، وفق الدفاع المدني.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا (مناطق سيطرة المعارضة والنظام) 3 آلاف و162 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، بحسب أرقام وزارة الصحة التابعة للنظام، و"الخوذ البيضاء".

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.