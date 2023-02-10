عملية "دهس" في القدس الشرقية تودي بحياة اسرائيليين

قتل إسرائيليان أحدهما طفل وأصيب خمسة بجروح في عملية "دهس" بسيارة في محطة حافلات بالقدس الشرقية تم بعدها "تحييد" السائق، حسبما أعلن مسعفون والشرطة الاسرائيلية.

وقعت الحادثة في اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع الإسرائيلية في حي راموت الاستيطاني في الجزء الشرقي من المدينة المقدسة المحتل.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه قرابة الساعة 13,30 "صدم سائق سيارة عند مخرج حي راموت" أشخاصًا كانوا ينتظرون في موقف للحافلات.

وأفاد مسعفون أن "شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون".

أبلغت نجمة داود الحمراء للإسعاف في البداية عن إصابة ستة اشخاص، بينهم طفلان يبلغان ستة أعوام "في حالة حرجة".

وقال مستشفى شعاريه تصيدك إن القتيلين هما طفل يبلغ ثماني سنوات وشاب يبلغ عشرين عاما.

واعتبر متحدث باسم الشرطة أن ما حدث "هجوم إرهابي بسيارة"، مشيرا إلى أنه تم "تحييد" المشتبه به.

وقالت الشرطة في بيان منفصل إن قواتها وبينها عنصر خارج أوقات العمل "وصلت بسرعة إلى مكان الحادثة وأطلقت النار على الإرهابي الذي تم تحييده على الفور".

- "الحكومة لا تريد حلا"

في تصريح لفرانس برس، قال شمعون (18 عاما) وهو من سكان حي راموت الذي يستوطن جزء منه يهود متدينون متشددون، "رأيت أناسا طرحوا أرضا (بعد صدمهم بالسيارة)، وكيف أردي السائق وسقط رأسه على المقود".

وقال نيهوراي ديري الذي كان في طريقه لزيارة والده في راموت، "ما يحدث جنون".

وأضاف ديري الذي يدير شركة إنشاءات "على الحكومة إيجاد حل".

وتابع في تصريح لفرانس برس "لكن الحكومة لا تريد حلاً. الحكومة هنا، الحكومة في غزة، وفي رام الله، يريدون الانقسام".

وانتشر عدد كبير من عناصر شرطة الذين منعوا الناس من الوصول إلى موقع الحادثة، وعاينت مراسلة وكالة فرانس برس سيارة زرقاء على الرصيف عند موقف للحافلات.

وتجمع العديد من المسعفين في المكان، فيما حلّقت مروحية وطائرة مسيّرة في الأجواء.

كما تجمع حول الطوق الأمني عشرات السكان، بينهم العديد من الأطفال، يرتدون لباسا أسود وأبيض مميزا لليهود المتدينين.

منذ بداية العام، أودت اعمال العنف والمواجهات بما لا يقل عن 43 فلسطينيًا من بينهم مقاتلون ومدنيون بعضهم قصّر، وثمانية مدنيين إسرائيليين بينهم قاصران فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وقُتل الخميس فلسطيني، اتهمه الجيش الإسرائيلي بمحاولة طعن أحد عناصره، برصاص جنود في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية قتلت فتى فلسطينيا بالرصاص في مدينة نابلس، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على جنود.

والاثنين، قتلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين في عملية في أريحا بعد أيام من البحث عن مشتبه بهم في إطلاق نار في مطعم قرب المدينة.