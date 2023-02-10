فريق الإنقاذ الإسباني يخرج أم وولديها من تحت الركام في جنوب غرب تركيا

أنقذت فرقة الطوارئ الإسبانية أم وطفليها الصغار من تحت الأنقاض في غازي عنتاب جنوب شرق تركيا، بعد حوالي خمسة أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد.

قالت وزارة الدفاع الإسبانية في تغريدة إن وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية "أنقذت فتى وفتاة في قيد الحياة !! ويواصلون العمل لإنقاذ والدة الصغار". ونشرت صورة للطفل وعمره سنتين فقط وأخته وعمرها 6 سنوات فقط.

ثم وبعد ساعات قليلة، نقلت الوزارة المزيد من الأخبار السارة من الفريق العامل في مدينة غازيعنتاب التي ضربها الزلزال: "لقد أنقذوا والدة الطفلين!"

على صعيد آخر، أنزل مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الإسبانية مركبات تحمل مساعدات طبية وإنسانية في ميناء أتاكاش في هطاي، أقصى جنوب تركيا، المتضرر بشدة من الزلزال.

وقالت الوزارة إن الجيش الإسباني انتشر أيضا في قاعدة إنجرليك الجوية في أضنة لتنظيم تفريغ وتوزيع المساعدات، وأضافت: "نحن نقف مع تركيا".

قُتل حوالي 19400 شخص وأصيب أكثر من 77700 آخرين في زلزالين قويين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية.

أثرت الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة وتركزت في محافظة قهرمان مرعش، على أكثر من 13 مليون شخص في 10 ولايات، بما في ذلك أضنة وأديامان وديار بكر وغازيعنتاب وهطاي وكيليس ومالاطية وعثمانية وشانلي أورفا.