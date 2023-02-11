أمير قطر يتبرع بـ50 مليون ريال لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

تبرع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، بـ50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

جاء ذلك ضمن حملة "عون وسند" الإغاثية لمتضرري الزلزال في البلدين عبر البث المباشر في تلفزيون قطر.

ووصل حجم التبرعات حتى الساعة 16:15 (ت.غ) 66 مليون ريال قطري (نحو 18 مليون دولار).

وفي وقت سابق اليوم، أطلق تلفزيون قطر الرسمي حملة "عون وسند" لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.