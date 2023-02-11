الدول العربية تطلق حملات لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا

سارعت الدول العربية لجمع الأموال وإرسال المساعدات إلى تركيا في أعقاب الزلازل المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 20 ألف شخص وإصابة أكثر من 80 ألف شخص.

ونستعرض هنا موجزاً لحملات بعض الدول العربية

دولة قطر

أفادت وكالة الأنباء القطرية الجمعة، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تبرع بمبلغ 14 مليون دولار للناجين من الزلزال في تركيا وسوريا. وتبرع أمير البلاد بالمال لحملة "عون وسند" التي تنظمها قناة تلفزيونية قطرية حيث تم من خلال هذه الحملة، جمع حوالي 19 مليون دولار.

المملكة العربية السعودية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن 3 طائرات سعودية وصلت إلى مدينة أضنة بجنوب تركيا وعلى متنها فرق إنقاذ وسيارات إسعاف ومتطوعين وأكثر من 200 طن من الإمدادات الإغاثية والطبية. وتبرع أكثر من 569 ألف شخص في حملةٍ لجمع المساعدات في المملكة العربية السعودية، وأدى ذلك إلى جمع أكثر من 51.2 مليون دولار لضحايا الزلزال، وفقاً لبيانات منصة سهم الحكومية السعودية.

الإمارات العربية المتحدة

أرسلت الإمارات 22 طائرة بحسب بيانات كان آخرها يوم الخميس، منها 15 طائرة إلى تركيا و7 إلى سوريا، مع 640 طناً من المساعدات والعديد من فرق البحث والإنقاذ ومستشفىً ميدانياً متنقلاً مجهزاً بالكامل. وبناء على توجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أقيمت صلاة الغائب في المساجد يوم الجمعة على أرواح ضحايا الزلازل المدمرة.

وأعلنت شركة الأنصاري للصرافة وهي شركة فوركس رائدة، عن تبرع بقيمة 1 مليون دولار لجهود الإغاثة من الزلزال.

الكويت

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن مجلس الوزراء الكويتي تعهد بمبلغ 30 مليون دولار لجهود الإغاثة في تركيا وسوريا. وعقدت وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماعاً مع ممثلي مختلف المؤسسات الخيرية يوم الخميس، لتنسيق عمليات الإغاثة. كما وزعت جمعية نماء الخيرية 8000 وجبة طعام وأكثر من 3000 بطانية على الناس في منطقة الكارثة.

البحرين

أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن صلاة الغائب أقيمت في مساجد البحرين يوم الجمعة على أرواح ضحايا الزلزال.

كما انطلقت حملة للتبرعات في البلاد يوم الخميس.

سلطنة عمان

وصلت فرق الإنقاذ وإمدادات الإغاثة من عمان إلى أضنة يوم الخميس وبدأت العمل في محافظة هطاي، وفقاً لهيئة الدفاع المدني العماني.

العراق

قالت الحكومة العراقية يوم الخميس إنها سترسل طائرتين تحملان مواد إغاثة وإمدادات طبية لضحايا الزلزال في تركيا.

فلسطين

وصل فريق فلسطيني مكون من 73 عضواً إلى تركيا وسوريا يوم الخميس للمساعدة في جهود الإغاثة الجارية من الزلزال.

كما أطلقت الحكومة الفلسطينية حملة إغاثة، حيث بدأت وزارة الأوقاف بجمع التبرعات التي وصلت إلى 100 ألف دولار.

وفي قطاع غزة، أقام العشرات مساء الخميس مجالس عزاء على ضحايا الزلزال.

ليبيا

دعا مولاي الجديدي رئيس المجلس الاجتماعي للطوارق، الناس إلى التبرع وتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا "عبر قنوات محددة".

موريتانيا

وجه الرئيس محمد ولد الغزواني يوم الخميس الحكومة لتنظيم دعم عاجل لتركيا وسوريا. كما دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المحسنين إلى "مد يد العون للشعبين التركي والسوري".

السودان

أعلن الجيش السوداني الجمعة عن إرسال طائرة إلى تركيا مع فرق إنقاذ ومواد إغاثية.

كما أعلنت كلاً من الأردن ولبنان وتونس ومصر خلال اليومين الماضيين، عن إرسال مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.