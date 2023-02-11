فنان فلسطيني يرسم لوحة على رمال شاطئ غزة تضامنا مع تركيا وسوريا

رسم فنان فلسطيني، السبت، لوحة على رمال شاطئ بحر قطاع غزة تضامنا مع المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا.

وتضمنت اللوحة التي رسمها الفنان محمد طوطح باستخدام رمال الشاطئ والألوان مجسمات لعلمي تركيا وسوريا، توسطتهما قبضة يد مرسوم عليها علم فلسطين.

وقال الرسام طوطح، الذي بترت ساقه خلال إصابته بالحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2009: "أجسد اليوم ما حلّ بالشعبين التركي والسوري الشقيقين من مأساة عبر لوحة فنية تضامنية".

وأضاف طوطح للأناضول: "نحن كشعب فلسطيني ذقنا الألم والوجع ونشعر بما حلّ بأهلنا في سوريا وتركيا من مصيبة".

وتابع: "لوحتي تعبر عن كل فلسطيني محب للإنسانية ومتضامن مع أهلنا في تركيا وسوريا".

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وعشرات الهزات الارتدادية، مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.