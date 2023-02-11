قطر تضيء معالم عاصمتها بألوان العلم التركي

أضاءت قطر معالم عاصمتها الدوحة، بألوان العلم التركي تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية قبل يومين.

وقالت السفارة التركية لدى الدوحة في تغريدة، فجر السبت، إن "أصدقائنا القطريين" أضاءوا بعض المعالم الرئيسية في العاصمة بألوان العلم التركي.

وأعربت السفارة عن شكرها لدولة قطرعلى تضامنها مع تركيا عقب كارثة الزلزال.

وأرفقت تغريدتها بصور للمعالم التي أضيئت بألوان العلم التركي.

وهرعت قطر منذ الساعات الأولى للزلزال إلى تقديم المساعدة عبر جسر جوي يحمل فريقا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا".

كما أعلنت الحكومة القطرية، تخصصيها 10 آلاف منزل متنقل سيتم إرسالها إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا.

فيما تتواجد الفرق الميدانية للهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية في المناطق المنكوبة عبر فرقهما الإغاثية.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.